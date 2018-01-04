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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع2 سنتا ليصل 63.80 دولار للبرميل

التاريخ : 04-01-2018 - 09:14:00 صباحاً
الكويت 4-1-2018 م( كونا) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 80ر63 دولار أمريكي مقابل 78ر63 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس مسجلة أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام مع استمرار الاضطرابات في إيران وبيانات اقتصادية من الولايات المتحدة وألمانيا.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 27ر1 دولار ليصل إلى مستوى 84ر67 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي 26ر1 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 63ر61 دولار.
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