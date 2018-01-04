الخرطوم 3-1-2018م (سونا)حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الخميس على النحو التالى :-

العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 6.9979 7.0329 7.0154

الين الياباني 0.0623 0.0626 0.0625

الجنيه الاسترليني 9.5184 9.5660 9.5422

الفرنك السويسري 7.2005 7.2365 7.2185

الدولار الكندي 5.5921 5.6201 5.6061

كرونة السويدية 0.8562 0.8605 0.8583

الكرونة النرويجية 0.8607 0.8650 0.8629

الكرون الدنماركي 1.1332 1.1389 1.1360

الدينار الكويتي 23.0801 23.1955 23.1378

الريال السعودي 1.8661 1.8754 1.8708

الدرهم الاماراتي 1.9053 1.9148 1.9101

الريال القطري 1.9221 1.9317 1.9269

الدينار البحريني 18.5571 18.6499 18.6035

الريال عماني 18.2047 18.2957 18.2502

الوحدة النقدية لدول

الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395

الدولار الحسابي

(مصر) 0.5054 0.5116 0.5085

اليورو 8.4354 8.4776 8.4565























