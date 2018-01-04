الخرطوم 3-1-2018م (سونا)حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الخميس على النحو التالى :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.9979 7.0329 7.0154
الين الياباني 0.0623 0.0626 0.0625
الجنيه الاسترليني 9.5184 9.5660 9.5422
الفرنك السويسري 7.2005 7.2365 7.2185
الدولار الكندي 5.5921 5.6201 5.6061
كرونة السويدية 0.8562 0.8605 0.8583
الكرونة النرويجية 0.8607 0.8650 0.8629
الكرون الدنماركي 1.1332 1.1389 1.1360
الدينار الكويتي 23.0801 23.1955 23.1378
الريال السعودي 1.8661 1.8754 1.8708
الدرهم الاماراتي 1.9053 1.9148 1.9101
الريال القطري 1.9221 1.9317 1.9269
الدينار البحريني 18.5571 18.6499 18.6035
الريال عماني 18.2047 18.2957 18.2502
الوحدة النقدية لدول
الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395
الدولار الحسابي
(مصر) 0.5054 0.5116 0.5085
اليورو 8.4354 8.4776 8.4565