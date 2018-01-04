شمال كردفان توقع عقدا مع الاتحاد الاروبي لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية

الأبيض 4-1-2018م (سونا) - تم بوزارة المالية والاقتصاد بشمال كردفان التوقيع على مشروع الادارة المتكاملة للموارد الطبيعية الممول من الاتحاد الاوربى بمبلغ 878 ألف يورو والذى ينفذ بمحلية الرهد ابودكنة من خلال منظمة فيت كير .

وتحدثت عقب التوقيع الاستاذة ماريا الامين وزير المالية والاقتصاد بشمال كردفان مشيدة بمبادرة فيت كير لتنفيذ هذا المشروع بمحلية الرهد والذى يركز على الموارد الطبيعية وزيادة الانتاجية .

وأكدت ماريا على رعاية الوزارة لهذا المشروع الحيوى الذى يخدم المواطن وأمنت على الشراكات وانعكاسها الايجابى على الولاية وطالبت بتنفيذ الحوكمة المالية والاستفادة من التجارب المشابهة.

وأبان الاستاذ يس ضيف الله معتمد محلية الرهد ابو دكنة أن الهدف من المشروع هو تأسيس البنى التحتية من أجل حماية الموارد لتحقيق التنمية المستدامة مشددا على اهمية التنسيق التام بين الجهات ذات الصلة لضمان نجاح المشروع .

وأضاف الاستاذ اسماعيل محمد نور مدير عام وزارة المالية أن المشروع يستهدف القواعد على مستوى القرى والفرقان وتمنى ان يكون للمشروع اثره الايجابى على المجتمع ومحفزا للمحليات الاخرى .

من جانبها استعرضت الاستاذة هدى حسن مدير منظمة فيت كير منسق مشروع الادارة المتكاملة للموارد الطبيعية البرامج التى ينفذها المشروع بمحلية الرهد المتمثلة فى تدريب منظمات المجتمع المدنى فى ادارة وحماية الموارد الطبيعية وانشاء المشاتل وتزويد المرافق الخدمية بالطاقة الشمسية اضافة الى تمويل بعض منظمات المجتمع المدنى مشيرة الى تنظيم ورشة للمستهدفين قبل بداية المشروع للتنوير بالبرامج واهدافها وكيفية تنفيذها مبينة أن المدى الزمنى للمشروع ثلاثة سنوات ، كما تحدث الاستاذ احمد بابكر الحسن مفوض العون الانسانى بالولاية مشيدا بهذا المشروع الذى يعمل على استقرار مواطن محلية الرهد ويحد من خطر تدهور الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

س ص/ع و