والي شرق دارفور: القضاء الناجز في الولاية أدى الي بسط الأمن وتحقيق العدالة

الخرطوم 4-1-2018م(سونا)- أمتدح والي شرق دارفور انس عمر جهود الجهاز القضائي بالولاية في تحقيق العدالة وسط المجتمع مشيرا الي أن القضاء الناجز النزيه حقق الأمان والاستقرار والرضاء بالولاية .

وقال الوالي لدى مخاطبته الاحتفال بوداع القاضي المقيم بالولاية مولانا حبيب الرحمن محمد وعدد من القضاة المنقولين ، الذي اقيم بمركز الشباب بالضعين مساء (أمس) قال إن الجهاز القضائي بالولاية يمثل صمام أمان لما يتميز به من قوة وسرعة في البت فى القضايا مشيرا الي السمعة الطيبة للقضاء السوداني التي تمثل مصدر فخر لكل السودان في كافة المحافل الدولية .

وقال الوالي إن بسط هيبة الدولة وسيادة القانون ستمضي بقوة ولن يعترض أحد القانون مهما عظم شأنه. ومن جهته عدد مولانا مدثر الرشيد رئيس الجهاز القضائي بالولاية مآثر القضاة المنقولين مشيرا الي انهم أحدثوا نقلة متميزة بتحقيق العدالة الناجزة بالولاية ولفت الي ان الجهاز القضائي بالولاية يمضي بقوة وعزم لتحقيق العدالة ورد المظالم بسطا لهيبة الدولة والاستقرار بالولاية .

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