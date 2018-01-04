صندوق الإسكان يهنئ بالاستقلال ويعلن خطة للتوسع في مشروعات الولايات



الخرطوم 4-1-2018م (سونا )- أشاد الدكتور غلام الدين عثمان أدم الامين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير بجهود الدولة فى تنفيذ المشروع القومى للمأوى وفق خطط الصندوق لتوفير السكن فى كل الولايات كما أشاد بحكومات الولايات وشركاء الصندوق من البنوك ومؤسسات التمويل.

وقال فى تصريح (لسونا) إن ذكرى الاستقلال تجيء هذا العام والصندوق خطا خطوات كبيرة في تنفيذ المشروع القومي للمأوى الذي تضمنه برنامج الرئيس الانتخابي في دورته الحالية مشيرا الي التنسيق الموجود بين الصندوق مع الولايات لإكمال تأسيس صناديق للإسكان بكل الولايات وإنطلاق العمل بها حيث تم إفتتاح ما يقارب مائة وعشرين ألف من الوحدات السكنية للسكن الشعبي والاقتصادي .

وأشاد في هذا الصدد بحكومات الولايات والشركاء بخاصة البنوك وولاية الخرطوم التي سبقت الولايات في هذا المجال وتتبنى ضمن خطتها للعام 2018 م مع الصندوق القومي برنامحا يستهدف إستكمال المرحلة الأولى من خطة السكن الرأسي والتى بدأت بخمسة آلاف شقة من خطة كلية للصندوق تشمل تنفيذ 50 ألف شقة بجانب مشروع لتطوير البناء بالاحياء القديمة بدءا بالديوم .

وكشف غلام لـ (سونا) أن خطة الصندوق للعام 2018م تتضمن كذلك التوسع في مشروعات الإسكان بأنماطه المختلفة بالولايات منها مشروع تنفيذ أربعين مدينة سكنية ونماذج للسكن الريفي والمنتج والتعاوني مبينا أن الأيام الماضية شهدت إفتتاح مدينة جبل البركل الجديدة بالشمالية ويشهد هذا العام إفتتاح عدد من المدن الجديدة بالخرطوم ونهر النيل ودارفور وسنار وغيرها .

وفى ختام حديثه (لسونا) هنأ الدكتور غلام الدين عثمان ادم الامين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير رئيس الجمهورية راعي المشروع القومي للاسكان والتعمير والنائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي المشرف علي الصندوق والاسكان في السودان وأركان حربه بجانب أعضاء اللجنة العليا للاسكان والتعمير ومجلس ادارة الصندوق وجميع شركاء الصندوق بالمركز والولايات والمواطنين عامة بحلول الذكري 62 لإستقلال السودان المجيد .

وحيا جهود وتضحيات رموز وصناع الاستقلال مشيرا الي أهمية التكاتف بين مختلف قطاعات المجتمع من أجل السير قدما في تنفيذ البرامج المختلفة فى كافة الأصعدة تحقيقا وتجسيدا لمقاصد ومعاني الاستقلال في التنمية والاقتصاد والخدمات وغيرها مشيدا بكل الجهات التي أسهمت وما زالت تعطي في سبيل نهضة الوطن ورفعته وبخاصة التي تعاونت مع الصندوق لتنفيذ مشروعات الاسكان .

س ص/ع و