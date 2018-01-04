المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية : هزات أرضية خفيفة بمنطقة مروي



الخرطوم 4-1-2018م (سونا) - كشفت الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية الذراع الفني لوزارة المعادن، إن محطة الرصد الزلزالي الرئيسية الموجودة برئاسة الوزارة بالخرطوم رصدت هزات أرضية خفيفة بمنطقة مروي منذ الأول من يناير وأستمرت بصورة متقطعة بدرجات متفاوتة فى أيام (4/3/2 يناير) بينما رصدت اليوم ( الخميس) ووصلت الى 5.4 درجات على مقياس ريختر .

وكشف المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية د. محمد ابوفاطمة أن الهزة الأرضية شعر بها المواطنون في المنطقة عازيا أسبابها لتأثيرات التركيب الجيولوجي القاطع لقارة أفريقيا من الناحية الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية ويمتد مع تصدع البحر الاحمر النشط ، مشيرا الى أن هذه الحركات تنشط من فترة لأخرى قرب النيل كذلك في منطقة شمال " محمد قول" لوجود بعض التقاطعات الجيولوجية،كما أن هناك هزات أرضية رصدت بالجزائر تكون مصاحبة للحركات الارضية في القارة الافريقية . مؤكدا أن المحطة الارضية بالوزارة ستتابع الاوضاع بالمنطقة لتحليل التقارير الى جانب ايفاد فريق فني من الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية الى المنطقة للكشف والتقييم .

وطمأن أبوفاطمة المواطنين داعيا إياها لعدم الخوف مع توخى الحذر في ذات الوقت واصفا تلك الهزات بالطبيعية .

س ص/ع و