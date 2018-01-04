حكومة كسلا تتبنى برنامجا لمحاربة تهريب السلع والمواد البترولية



كسلا 4-1-2018م (سونا) - أعلن الاستاذ آدم جماع آدم والي ولاية كسلا عن تبني حكومة الولاية وإطلاقها برنامجا لمحاربة ظاهرة تهريب السلع والمواد البترولية الي دول الجوار عبر المشاركة المجتمعية في ظل التنامي الكبير لهذه الظاهرة .

وأشار سيادته لدي وقوفه اليوم على الانجاز الكبير لشرطة مكافحة التهريب في ضبطها كمية مقدرة من السلع والمواد الاستهلاكية كانت معدة لتهريبها الي دول الجوار ، الي أن هذه الظاهرة لايمكن معالجتها أمنيا الامر الذي يتطلب مشاركة جهد المجتمع مع الجهات الرسمية تجاهها من منطلق أن الأمن مسئولية الجميع .

وتعهد الوالي مجددا بالوقوف بالمرصاد لكل من أسماهم المتاجرين بقوت المواطن وأجتثاث المهربين مؤكدا على أن مكافحة التهريب حفاظ وحماية لاقتصاد البلاد وسد لثغرات حتى تكون السلع متوفرة لدي المواطنين

محييا قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الاخرى خاصة مكافحة التهريب وماظلت تحققه من انجاز تلو الآخر وبذلهم للغالي والنفيس من اجل سد الثغرات ومنع تهريب السلع المختلفة .

من جانبه أوضح اللواء شرطة حقوقي الدكتور يحيي الهادي سليمان مدير شرطة ولاية كسلا مقرر لجنة امن الولاية ان الانجاز الذي تحقق يضاف الي لجنة امن الولاية وتمثل الضبطية جريمة اقتصادية وغير اخلاقية مشيرا الي ان الجناة الذين تم ضبطهم مارسوا فيها كل أنواع التهديد والترهيب مؤكدا على أن الشرطة ستظل مع الأجهزة الاأمنية الأخري حريصة علي أمن المواطن وقوته وتقف وراء هذه الانجازات حتي تنعم الولاية بحدود آمنة ومستقرة .

وأضاف مدير شرطة مكافحة التهريب العقيد الحسن عوض الكريم أن قوة من شرطة المكافحة تمكنت من ضبط(1200) جوال دقيق إثر معلومة وأن هذه الضبطية تأتي ضمن عمليات أخري متعددة يوميا وأن هنالك ضبطيات أخري تمت مع القوة المشتركة وشرطة محلية غرب كسلا للمخازن بمناطق متعددة وأكثر من ثلاثة (دفارات) مليئة بسلع في طريقها لدول الجوار مبينا أن كافة العمليات تأني في إطار حماية الاقتصاد من التهريب ومن ضعاف النفوس حتى تكون السلع متوفرة للمواطن .

س ص/ع و