البشير يوجه بالمضى قدما فى تطوير علاقات السودان مع دول البركس

الخرطوم 4-1-2018م( سونا) وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالمضي قدما في تطوير علاقات السودان مع دول البركس ( الصين ، روسيا ، الهند ، البرازيل وجنوب افريقيا ) بما يحقق المصالح المشتركة بين السودان ودول البركس .

واطلع البشير لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم دكتور عوض الجاز نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على علاقات السودان مع دول البركس اطلع علي اداء اللجنة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية .

وأكد الجاز في تصريحات صحفية أن الشراكة الاستراتيجية مع دولة الصين دخلت مجالات متطورة مشيرا الى أن وفدا سيتجه خلال الفترة المقبلة الي الصين في اطار اللجان المشتركة بين البلدين لبحث تطوير التعاون في المجالات المتفق عليها.

ولفت الجاز الي أن رئيس الجمهورية وجه الدعوة للرئيس الصيني لزيارة السودان معربا عن أمله بان يكون السودان الوجهة الاولي للرئيس الصيني خلال العام 2018م مضيفا أن التعاون مع دول روسيا ،الهند ،جنوب أفريقيا والبرازيل يشهد حراكا كبيرا في كافة المجالات.