والى البحر الأحمر يطلع على أداء مؤسسة البحر الأحمر للتمويل الأصغر

بورتسودان فى 4-1-2018م ( سونا) - ترأس الاستاذ علي أحمد حامد والي البحر الأحمر اجتماع مجلس ادارة مؤسسة البحر الأحمر للتمويل الأصغر في دورة انعقاده الاولي لعام 2018 م بحضور الاستاذ محمود آدم موسي مدير المؤسسة الذي قدم تقريرا مفصلا حول الاداء خلال العام 2017 م.

وأبان مدير المؤسسة أن نسبة التنفيذ شملت واحد ألف وخمسمائة مستفيد وبلغ حجم التمويل {19}مليون جنيه، كما أمن الاجتماع علي خطة العمل للعام 2018 م التي تستهدف تسعة آلاف مستفيد.

من جانبه أشاد الوالي بالاداء المتميز للمؤسسة ودورها في تمويل المشروعات ورفع مستوي الدخل، كما وجه بالتوسع في المشروعات الانتاجية بالتركيز على الريف لدعم جهود تحسين معاش الناس.

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