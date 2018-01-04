سهم أوروبا ترتفع صباحا بدعم قطاعي السيارات والنفط

لندن 4-1-2018 (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الخميس لتقتفي أثر تقدم الأسهم الآسيوية التي بلغت أعلى مستوياتها في عشر سنوات ليل الأربعاء، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم السيارات والطاقة بفعل بيانات تفوق التوقعات عن مبيعات السيارات الأمريكية وزيادة أسعار النفط.

ودفعت المكاسب التي امتدت إلى القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما في ذلك الشركات الصناعية والبنوك المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية للارتفاع 0.5 في المئة، بينما زاد مؤشر أسهم منطقة اليورو ومؤشر الأسهم القيادية بالمنطقة 0.6 في المئة.

