حكومة القضارف تقف على ترتيبات وزارة الثروة الحيوانية لفتح المسارات



القضارف فى 4-1-2018م (سونا) - وقف مجلس وزراء حكومة ولاية القضارف فى اجتماعه الدورى اليوم برئاسة وإلى القضارف المهندس ميرغنى صالح سيد احمد وقف على التدابير التى تجريها وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية لفتح مسارات الحيوان وتحديدها بصورة واضحة ومنع الزراعة شمال خط المرعى .

وأوضح الناطق الرسمى باسم حكومة الولاية الأستاذ بشير حماد إبراهيم أن المجلس تعرف على نتائج لقاء الوزير مع وفد اتحاد العمال المركزى بخصوص انشاء مسلح والرغبة فى تشغيل مسلخ القضارف الحديث والدخول فى الإنتاج الحيوانى كما تم تنويرهم على الجدولة التى تقوم بها وزارة المالية للتفاكر مع الوزارات والوحدات حول إنفاذ موازنة العام الحالى بجانب ترتيبات وزارة التخطيط العمرانى وصندوق الشرق لفتح المسارات لخطوط الكهرباء بالإضافة إلى سير العمل فى محطة دوكه التحويلية .

وأطمأن المجلس على سير جمع السلاح وتدريب عدد من المستفيدين من برنامج الاتحاد الاوربى والهجرة الدولية من المجتمع المضيف والوافدين وتمليكهم وسائل إنتاج.

وأجاز توصيات القطاع الخدمى والاجتماعى حول خطط الوزارات التابعه للقطاع للعام 2018م.

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