كسلا تؤكد على أهمية المنطقة الحرة في تنشيط التجارة مع دولة إريتريا

كسلا في 4-1-2018م (سونا) - أكد الأستاذ آدم جماع آدم، والي كسلا، على أهمية وضرورة إكمال العمل بالمنطقة الحرة بقرية عواض الحدودية بمحلية ريفي كسلا لدوره المنتظر في تحريك النشاط التجاري والاقتصادي مع دولة إريتريا إلى جانب إحداثها لحراك إيرادي على مستوى المنطقة والولاية والبلاد عامة.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية برفقة وزير المالية والاقتصادي وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والشرطة لمعبر اللفة الحدودي ومنطقة عواض الحدودية التي بدا فيها العمل منذ العام 2002.

وجاءت زيارة الوالي التفقدية الي منطقة عواض الحدودية بغرض تفقد العمل الجاري في المراحل الانشائية لقيام المنطقة الحرة الذي يشمل عمليات التسوير وحفر الابار الارتوازية وتركيب الصهاريج وإزالة العوائق في مساحة (11) مليون متر مربع بجانب الوقوف على سير العمل بمعبر اللفة من حيث حركة المواطنين من وإلى داخل إريتريا إلى جانب الخدمات المقدمة عبر الوحدات المختلفة فيما يتعلق بإجراءات الهجرة والنشاط التجاري المشترك مع دولة إريتريا.

وأكد الوالي خلال الزيارة على حرص حكومة الولاية لقيام المنطقة الحرة إلى جانب قيام ميناء جاف بعد اكتمال العمل في المنطقة الحرة إلى جانب حرص حكومة الولاية لأن تكون العلاقة مع دولة إريتريا للمنافع المشتركة وضبط تجارة الحدود والعمل الاقتصادي من خلال المؤسسات المعنية بالاضافة للتنسيق مع المحلية ومجتمع المنطقة حتي تكون من المناطق الواعدة.

من جانبه أشار وزير المالية والاقتصاد معتصم محمد أبكر إلى أن المنطقة الحرة تمثل دعامة اقتصادية كبيرة وأن العمل في انشائها يمضي بصورة جيدة مؤكدا التزام الوزارة بتوفير تمويل لإكمال الأعمال الإنشائية التي ستتم خلال العام الحالي مشيرا إلى المشروعات الأخرى المصاحبة لقيام المنطقة الحرة من طرق ومؤسسات ومرافق خدمية تعمل على تطوير المنطقة.

وأوضح الأستاذ حسن فكي مدير المنطقة الحرة أنه وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى سيتم وضع الخريطة الرئيسية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة الاستثمار والمجلس القومي للأسواق والمناطق الحرة، مبينا أن الانطلاقة الفعلية للعمل بالمنطقة ستكون خلال العام 2020 وسيتم خلال العام المقبل توزيع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

س ص