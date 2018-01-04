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أخبار محلية - اقتصادية
مؤتمراً صحفياً حول قرار إيقاف أكياس البلاستيك
التاريخ :
04-01-2018 - 01:49:00 مساءً
الخرطوم 4-1-2018م (سونا) - تقيم شعبة أكياس البلاستيك باتحاد الغرف الصناعية مؤتمراً صحفيا حول قرار إيقاف أكياس الخفيفة بولاية الخرطوم وذلك في الساعة العاشرة من صباح بعد غدٍ السبت المقبل بقاعة اتحاد الغرف الصناعية والدعوة عامة.
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