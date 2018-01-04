تشريعي شمال دارفور يستعرض آخر الاستعدادات الخاصة بخطة تسيير اللجان

الفاشر في 4ـ1ـ2018م (سونا) - استعرض اجتماع المجلس التشريعي بولاية شمال دارفور الذي انعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس عيسى محمد عبد الله آخر الترتيبات والإستعدادات الخاصة بتسيير اللجان التي تم تشكيلها من داخل المجلس للطواف على محليات الولاية لدعم حملة جمع السلاح التي أعلنتها الحكومة.

ووجه رئيس المجلس التشريعي تلك اللجان بضرورة تبصير المواطنين بأهمية التعاون من أجل إنجاح حملة جمع السلاح ومحاربة كافة الظواهر السالبة و تعزيز قيم التعايش السلمي والمصالحات، علاوة على السعي لتفعيل دور المؤسسات الحكومية بالمحليات خاصة المؤسسات العدلية والشرطية والأمنية والإدارات الأهلية

وعبر رئيس تشريعي الولاية عن إشادته بالأدوار الرقابية والتشريعية التي ظل يضطلع بها أعضاء المجلس خلال دورات عمل المجلس السابقة، بجانب اهتمامهم بقضايا وهموم المواطنين وقيادتهم للمبادرات المجتمعية الهادفة لتحقيق التنمية والاستقرار.

ودعا عبد الله عضوية المجلس إلى ضرورة المحافظة على ذلك النهج وقيادة المزيد من المبادرات التي من شأنها تجويد الأداء العام.

وقد تم في الاجتماع إجراء التسليم والتسلم بين رؤساء اللجان المتخصصة السابقين والجدد، حيث كان المجلس قد عقد جلسة إجرائية الأسبوع الماضي خلص فيها إلى تعديلات محدودة شملت أربع من اللجان وذلك في إطار نقل الخبرات والتجارب بين عضوية المجلس.