معتمد دنقلا يجدد استمرار جهود المحلية في إقامة المشروعات التنموية

دنقلا فى 4-1-2018م (سونا) -جدد معتمد محلية دنقلا حاضرة الولاية الشمالية العميد أحمد أبوزيد استمرار جهود محليته في إقامة المشروعات التنموية والخدمية وتحقيق تطلعات إنسان المحلية.

وأكد سيادته في تصريح لـ (سونا) أن العام الحالي سيشهد تنفيذ جملة من المشروعات والبرامج في مجالات تجميل مدينة دنقلا وتطوير أسواق المحلية وذلك بإنشاء سوق مركزي للخضر والفاكهة بالمدينة بجانب قيام عدد من الأسواق بالأحياء والمناطق الطرفية وذلك من أجل فك الاختناق بسوق مدينة دنقلا.

وأضاف سيادته أن الفترة القادمة ستشهد استجلاب عدد من عربات النفايات وإنشاء مكب للنفايات بمواصفات صحية وهندسية عالية للمساهمة في عمليات النظافة والتجميل.

وقال المعتمد إن المحلية ومن خلال الميزانية التي رصدت لها ضمن موازنة الولاية للعام 2018 ستعمل على سفلتة عدد من الطرق الداخلية وتجويد خدمة مياه الشرب للمواطنين، مضيفا أن العمل في الميناء البري بدنقلا الذي تنفذه شركة زادنا شارف على الانتهاء وسيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، معلنا عن تكوين لجنة مشتركة بين محلية دنقلا ووزارة التخطيط العمراني لمتابعة إنفاذ مشروعات المحلية التنموية والخدمية خلال هذا العام.

وشدد العميد أحمد أبوزيد على ضرورة تطوير وترقية العمل الإداري وصولا لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، مؤكدا على أن والي الشمالية المهندس علي عوض محمد موسى يتابع ويشرف بنفسه على مشروعات المحلية المختلفة باعتبارها تمثل حاضرة الولاية الشمالية.

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