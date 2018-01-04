البشير يبحث مع السنوسي مجمل الأوضاع بالبلاد

الخرطوم 4-1-2018 م ( سونا) - بحث رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ومساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي مجمل الأوضاع بالبلاد في ظل ذكرى الاستقلال والرؤى المستقبلية للسودان سياسيا واقتصاديا وعلى صعيد علاقاته الخارجية.

وأوضح السنوسي في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم أن اللقاء تناول سبل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يؤمن الإستقرار للسودان وشعبه.

وقال سيادته إنه بحث مع رئيس الجمهورية الأوضاع الاقتصادية وسبل تخفيف الغلاء عبر أفكار وحلول تقتضي تدابير متعلقة بالموازنة بالتركيز على العلاج والدواء.

وأمن السنوسي على أهمية أن يكون للسودان جيشا قويا محترفا يردع كل من تحدثه نفسه بسوء تجاه البلاد.