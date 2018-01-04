مشروع الباوقة الزراعي يحتفل بمرور مائة عام على قيامه

عطبرة في 4-1-2018 ( سونا) - حيا والي ولاية نهر النيل اللواء حاتم الوسيلة جهود مواطني منطقة الباوقة وإسهامهم في تطوير العمل الزراعي بالسودان.

وبارك الوالي خلال مخاطبته احتفال الباوقة بمرور مائة عام على قيام المشروع، لأهل الباوقة محافظتهم على المشروع وكشف عن رؤية حكومته لإضافة امتداد للمشروع معلنا عزم حكومته على تطوير المشروع مشيرا إلى ان الايام المقبلة ستشهد إنشاء بيارة حديثة بواسطة منظمة جايكا اليابانية واستعرض جهود حكومته لتوفير البنى التحتية والخدمات بالمنطقة.

وطالب الأستاذ كمال الدين ابراهيم عبد الرحمن رئيس المجلس التشريعي بتركيز الزراعة رأسيا مؤكدا أهمية الشراكة بين الحكومة والمواطن لتحقيق النجاحات المطلوبة وخاصة في جانب الانتاج وقال إن ولايته يعول عليها في النهوض بالسودان اقتصاديا من خلال الإنتاج وحيا وحدة صف وكلمة أهل المنطقة.

واعتبر المهندس محمد خليفة رئيس مجلس إدارة المشروع الاحتفال بأنه يمثل نقطة تحول وانطلاقة جديدة نحو تطوير المشروع تقنيا وزيادة رقعته رأسيا وأفقيا معلنا لـ(سونا) عن خطة لمجلسه تستهدف تثقيف المزارعين وتهيئتهم للخروج من الإنتاج المحلي الى الصادر وتنظيمهم في جمعيات خاصة بالانتاج الزراعي والحيواني.

فيما أكد المهندس إبراهيم خليفة الكندو مدير المشروع أن المشروع باحتفاله يدخل مرحلة جديدة بإرادة وعزيمة لزيادة الإنتاج والتوجه نحو الصادر وكشف عن شراكات بين المشروع وعدد من الشركات العالمية في مجالات التطوير الشامل والصناعات التحويلية مشيرا إلى التعاقدات مع شركة زادنا لإدخال أصناف جديدة من الشتول المحسنة إلى جانب التعاون مع شركة الراجحي لتعليب التمور وإنشاء صناعات تحويلية خاصة بالموالح والمحاصيل الأخرى لأغراض التصدير.

وأعلن عن تنظيم ورشة لبحث السبل الكفيلة بتطوير المشروع وتحقيق أهداف المرحلة الجديدة وقال إن البيارة الحديثة التي ستقيمها منظمة جايكا اليابانية ستسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتنويع التركيبة المحصولية وتحقيق أهداف المشروع الرامية للاتجاه نحو التصدير، مشيرا إلى إسهامات المشروع في الاقتصاد السوداني من خلال التمور والموالح والمحاصيل الأخرى وأوضح أن المشروع دخل الموسم الشتوي لهذا العام بمساحة تبلغ 2085 فدانا وحيا اهتمام حكومة الولاية ومجلس إدارة المشروع ومساعيهم لتطويره وزيادة امتداداته.

وكان الاحتفال بمرور مائة عام شهد دورة رياضية وبرامج ثقافية ومنافسات وتكريم لعدد من الشخصيات التي أسهمت في تطور المشروع.

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