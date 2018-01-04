بدء تسليم العقودات السكنية للدفعة الأولى بشمال دارفور



الفاشر في 4-1-2018م (سونا) -دشن معتمد محلية الطينة بولاية شمال دارفور الصادق إبراهيم سردو اليوم برئاسة المحلية بدء تسليم العقودات السكنية للدفعة الاولي للمواطنين بالطينة إيذانا بترفيعها من مصاف القرى إلى مصاف المدن، وذلك بحضور أعضاء لجنة أمن المحلية والقيادات التشريعية والتنفيذية وجمع غفير من الفعاليات الرسمية والشعبية.

وأشاد المعتمد بالدور الكبير الذي ظلت تقوم به حكومة الولاية ممثلة في وزارة التخطيط العمراني تجاه محلية الطينة بالعمل بترفيعها إلى مدينة، مشيرا في ذلك إلى رحلات العودة الكبيرة للاجئين والنازحين التي شهدتها المحلية خلال الأشهر الماضية، بجانب الطفرة التنموية الكبيرة التي شهدتها مدينة الطينة بفضل الجهود والتدابير والتحوطات التي بدأت الأجهزة المختلفة في تنفيذها، مما انعكس إيجابا على تحقيق الأمن والاستقرار بكافة أرجاء المحلية.

من جهة أخرى قام المعتمد بزيارة تفقدية لمنطقة قدير التابعة للمحلية بغرض الوقوف والاطمئنان على سير العمل في بناء مركز صحي بالمنطقة وذلك بتمويل من وزارة الصحة الولائية.

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