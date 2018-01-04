بدء تسجيل وحصر العربات غير المقننة ببورصة الفاشر



الفاشر في 4-1-2018م (سونا) -بدأت سلطات الجمارك بولاية شمال دارفور اعتبارا من اليوم حصر وتخليص العربات غير المقننة التي دخلت الولاية خلال الفترات الماضية من دولة ليبيا، حيث قامت السلطات بتجميع تلك السيارات بحظيرة البورصة الشرقية بالفاشر توطئة لتكملة الاجراءات الجمركية وتخليصها.

وأصدرت سلطات الجمارك تعميما للمواطنين بأن عمليات حصر وتوفيق أوضاع المركبات غير المقننة ستستمر من اليوم إلى الثامن من يناير الجاري، مناشدة أصحاب العربات بضرورة تكملة تلك الإجراءات باعتبار أن الفترة المذكورة هي الفرصة الأخيرة لكل من بحوزته عربة غير مقننة.

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