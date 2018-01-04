مؤتمر المكاتب الإقليمية الجيلوجية الرابع يختتم أعماله ويُصدر توصياته بالروصيرص

الروصيرص فى 4-1-2018( موفد سونا) - اختتم المؤتمر الرابع للمكاتب الاقليمية للهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية والملتقى الاستثماري الاول للتعدين بالنيل الأزرق أعماله اليوم بمدينة الروصيرص وأصدر العديد من التوصيات الرامية للدفع بالعمل إلى الأمام وتلافي السلبيات.

وأكد د. محمد أبو فاطمة عبد الله المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية على أن الملتقى قد أرسى وأسس التعاون المشترك والتنسيق بين المركز والولايات لصالح الإنتاج.

وأضاف أن التوصيات شملت ضرورة اشراك الولايات في تنفيذ خطة الوزارة للعام الحالي وإقرار العمل الجماعي وتبادل الخبرات وتنفيذ الخارطة الجيلوجية والاستثمارية خلال العام 2018م وتوفير المعلومات للمستثمرين مع الاهتمام بالتدريب.

وأشار إلى أهمية المؤتمر في الوقوف علي مواطن الضعف والقوة والعمل على تلافي السلبيات معتبرا ولاية النيل الأزرق من الولايات الغنية بالمعادن وعلى رأسها الذهب والكروم الذي تتميز به لافتا إلى وجود أكثر من 100شركة مرخص لها العمل بالولاية ووجود ملايين الأطنان من معدن الكروم متوقعا قيام صناعات تحويلية تعتمد على معدن الكروم على رأسها صناعة الفولاز الذي يستخدم في صناعة هياكل الطائرات.

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