وزير التعاون الدولي يبحث آفاق التعاون الفني مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا



الخرطوم-4-1-2018م(سونا) - بحث وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان مع المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا د. سيدي ولد التاه، آفاق التعاون الفني بين المصرف و السودان، وقال الوزير إن التعاون يشمل المشروعات المتاحة في البنى التحتية والتجارة والتدريب، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية من الجانبين لوضع خارطة طريق للتعاون بين المصرف والوزارة .

من جهته قال د.سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا إن لقائه بالوزير كان سانحة للتعريف بدور المصرف لتعزيز التعاون العربي الإفريقي، وكذلك بحث أوجه التعاون المستقبلي بين وزارة التعاون الدولي والمصارف في مجالات العون الفني وتعزيز التعاون في شأن البنى التحتية ومجال تجارة الخدمات والتي تشمل أوجه التعاون المستقبلي بين الوزارة والمصارف في مجالات العون الفني، وتعزيز التعاون في شأن البنى التحتية، ومجال تجارة الخدمات التي تشمل كل ما يتم تصديره من غير البضائع المصنعة، مثل الخدمات الاستثمارية واللوجستية، وكذلك التعاون في المجالات الثقافية والاجتماعية، ووصف ولد التاه لقائه بوزير التعاون الدولي بالمثمر، وأضاف (اتفقت مع الوزير على تكوين لجنة مشتركة لبحث خارطة طريق للتعاون بين المصرف وجمهورية السودان ممثلة في وزارة التعاون الدولي) .

