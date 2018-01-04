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أخبار محلية - سياسية

البشير يوجه بالعمل الجاد لمواجهات التحديات ومحاربة الغلاء

التاريخ : 04-01-2018 - 04:26:00 مساءً
الخرطوم 4-1-2017م ( سونا) - وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالعمل الجاد لمواجهات التحديات ومحاربة الغلاء والتحسين المستمر لمعاش الناس وتوفير احتياجاتهم الحياتية.
واكد البشير لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بمساعد رئيس الجمهورية اللواء عبد الرحمن الصادق المهدى التمسك بالحوار وتنفيذ ما تبقى من مخرجاته وصولا الى وطن آمن ومستقر .
وجدد مساعد رئيس الجمهورية في تصريحات صحفية الدعوة للقوى والرموز في المعارضة للانضمام لمسيرة السلام عبر نهج الحوار لتحقيق الوفاق الوطني .
وامن مساعد رئيس الجمهورية على اهمية السعي الدؤوب لجمع شمل القوى الوطنية في القضايا الكبرى كوسيلة لتحقيق الغايات وبلوغ الأهداف وتعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة .
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