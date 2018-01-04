نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية النيل الابيض يخاطب الجلسة الافتتاحية لملتقى أمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني

كوستي 4 - 1- 2018م (سونا) - خاطب الدكتور صديق عبد القادر المرير نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية النيل الأبيض اليوم بأمانة المؤتمر الوطني بربك الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوى للعام 2017م لأمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني وذلك بحضور الأستاذ كبور آدم سليمان مشرف الاتصال التنظيمي لقطاع الطلاب بكرفان والنيل الأبيض والأستاذ إدريس يونس رئيس القطاع الفئوي بالولاية وعدد من رؤساء القطاعات وأمناء الأمانات بالمؤتمر الوطني .

وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني أن الملتقى جاء متزامنا مع احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال وحيا صناع السلام والحرية من الرعيل الاول وأبان المرير أن الملتقى يعبر عن الأداء التنظيمي والتربوي والسياسي لقطاع الطلاب وأشاد نائب رئيس الموتمر الوطني بالدور التاريخي للطلاب ومشاركتهم الفاعلة في القضايا الوطنية والتي على رأسها الحوار الوطني وانفاذ مخرجاته واكد المرير حرص المؤتمر الوطني على ضرورة قيام اتحاد طلاب جامعة الإمام المهدي خلال الدورة التنظيمية 2018م ودعا الطلاب لتوحيد الصفوف من اجل نفاذ برامج المرحلة القادمة .

من ناحيته أوضح الأستاذ كبور آدم سليمان مشرف الاتصال التنظيمي لقطاع الطلاب بكرفان والنيل ان هذا الملتقى يجيء لتقييم وتقويم الأداء باعتباره منهجا لقطاع الطلاب لتطوير الأداء وقال إن ولاية النيل الأبيض ظلت تقدم انموذجا متفردا في مجال البرنامج التربوي والتزكوي والتنظيمي والإداري علي كافة المستويات مؤكدا دعم المركز لقضايا الطلاب بالولاية داعيا الطلاب لإدارة حوار بناء مع التنظيمات الطلابية بعيدا عن الخلافات الجهوية والحزبية الضيقة تحقيقا للاستقرار الاداري والاكاديمي|. و في ذات السياق اشار الاستاذ إدريس يونس رئيس القطاع الفئوي بالولاية الي ان الطلاب هم أمل الأمة ومستقبلها وناشد الطلاب بضرورة الاستعداد المبكر لمرحلة الانتخابات القادمة 2020 م والتي تتطلب توحيد الصفوف والبناء التنظيمى القوى لمجابهة كافة التحديات

فيما ابان الاستاذ بلايل آدم محمد أمين قطاع الطلاب بالولاية ان الملتقى يجيء لتقييم وتقويم الأداء خلال الفترة الماضية وسيناقش عددا من أوراق العمل وتقارير الأداء خلال الفترة الماضية.