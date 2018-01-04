

الخرطوم-4-1-2018م(سونا) -أوردت نشرة نقطة التجارة السودانية اليوم أسعار القمح بالأسواق العالمية، حيث بلغ سعر القمح الاسترالي 264 دولار/ طن متر، والقمح الكندي 283.16 دولار/ طن، فيما بلغ سعر القمح الروسي 191 دولار/ طن، وبلغ سعر القمح الأوكراني183 دولار/ طن، بينما بلغ سعر القمح الألماني 211.87 دولار/ طن والقمح وارد البحر الأسود 191 دولار/ طن والقمح الفرنسي 193دولار/ طن والقمح الروماني198.62 دولار/ طن والقمح الأرجنتيني178 دولار/ طن، فيما بلغ قمح الولايات المتحدة الصلب227 دولار/ طن وقمح الولايات المتحدة الرطب 185 دولار/ طن.

