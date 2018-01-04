وزير الثروة الحيوانية الاتحادي يؤكد سعي واهتمام وزارته بتطوير القطيع الحيواني لزيادة الإنتاج والإنتاجية



الفولة-4-1-2018م(سونا) -أكد الاستاذ بشارة جمعة ارو وزير الثروة الحيوانية الاتحادي اهتمام وزارته وسعيها الجاد لتطوير الثروة الحيوانية والنهوض بها من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية والانتقال بمربي الماشية من مرحلة الكم إلى النوع ومن المظهر الاجتماعي إلى الاستثماري والاقتصادي وذلك بالاستفادة من البحوث العلمية وتجارب الآخرين .

وقال الوزير خلال لقائه بمديري الإدارات بوزارة الثروة الحيوانية بولاية غرب كردفان بمدينة الفولة وسماعه لكافة معيقات الأداء، قال إن وزارته ستعمل خلال العام الحالي على رفع قدرات العاملين من خلال التدريب المستمر وفق الحاجة ، بالإضافة إلى توفير كافة معينات العمل المطلوبة وتأهيل بعض السدود للاستفادة من الاستزراع السمكي لتحسين معيشة الفرد وزيادة الإنتاجية، بجانب المساهمة في توفير الأعلاف عبر إنجاح تجربة المزارع الرعوية الإيضاحية.

واعلن بشارة عن إنشاء محطة متكاملة لتحسين النسل عبر التلقيح الاصطناعي وتنفيذ برامج حصاد الألبان، معددا الميزات النسبية التي تتمتع بها ولاية غرب كردفان من تعدد للمواشي والمراعي .

كما أشار إلى الاتفاق مع حكومة الولاية على التنسيق المحكم عبر مذكرة تفاهم وشراكة ذكية لتنفيذ العديد من المشروعات المستقبلية قبل نهاية العام الجاري.

من جهته دعا الأستاذ عبد العظيم أحمد رحمة الله وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة نائب والي ولاية غرب كردفان لمعالجة مشكلة التدريب برفع مقدرات الكوادر العاملة بالولاية بجانب تطوير وتمكين المعامل والأبحاث البيطرية لتضطلع بدورها الكامل تجاه الثروة الحيوانية التي تعتمد عليها الولاية بشكل كبير في الجوانب الاقتصادية، مؤكدا التزام حكومة الولاية بتوفير كافة الاشتراطات التي تليها في المحاجر بعد شروع وزارة المالية بالولاية في إنشاء الأسواق حول المحاجر البيطرية في الولاية .

