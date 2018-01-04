هارون يوكد استعداد ولاية شمال كردفان لتنفيذ ما تبقى من حملة جمع السلاح

الابيض 4-1-2018م (سونا) - اكد مولانا أحمد هارون والي ولاية شمال كردفان استعداد الولاية لتنفيذ متبقي الحملة القومية لجمع السلاح بواسطة اللجنة العليا والمنسقية العامة لقواتالدفاع الشعبي. واشاد الوالي خلال لقائه بمكتبه اليوم بالامانة العامة لحكومة الولاية القائد والمنسق العام للدفاع الشعبي بالمركز اشاد بعمل وتجربة قوات الدفاع الشعبي الذي ابتدر الحملة في المرحلة الطوعية واستطاع تنفيذ النسبة الاكبر في عملية جمع السلاح داعيا الى التركيز علي رموز في المجتمع .

وقال والي ولاية شمال كردفان ان مؤسسة المجاهدين ظلت تقدم المبادرات الصحية والدعوة بصورة نالت رضا الجميع، مؤكدا الدعم المستمر للمجاهدين وادوارهم في مسيرة نهضة الامة. وكشف الوالي عن استقرار الاوضاع الامنية بالولاية بجانب الاحساس بقيمة الامن خاصة في الموسم الزراعي والتماسك الاجتماعي ووجه قيادة وتنسيق الدفاع الشعبي بالولاية بمواصلة المهمة لتسهم في تنمية المجتمع والمشاركة في برنامج محو الامية واشراك كتائب المجاهدين وجمعياتهم في الانتاج الزراعي والرعوي للاسهام في الانتاج .

فيما قدم اللواء الركن عبد العظيم علي الامين القائد العام لقوات الدفاع الشعبي تقريرا لمهمة الزيارة وتفقد احوال المجاهدين وتشكيلاتهم العسكرية بقطاع كردفان.