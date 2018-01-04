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أخبار محلية - اقتصادية

وزير التجارة يتفقد أرض المعارض ببري استعدادا لدورة معرض الخرطوم الدولي

التاريخ : 04-01-2018 - 05:10:00 مساءً

الخرطوم 04-01-2018م (سونا) - قام حاتم السر وزير التجارة برافقه اسامه هاشم وكيل الوزارة بزيارة تفقدية لأرض المعارض ببري.

حيث التقي بإدارة المعرض واستمع إلي شرح مفصل عن سير الاداء والاستعدات الجارية لبداية الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض الخرطوم الدولي والمقامة في الفترة من 22-29 يناير الجاري والذي سيفتتحه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بمشاركة أكثر من عشرين دولة.

وأكد الوزير ان المعرض هذا العام يتميز بمشاركة العديد من الدول والشركات الاوروبية والامريكية بعد رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، وقال ان المعرض ملتقى لتبادل الخبرات في شتي المجالات التجارية والصناعية وفرصة لعرض وتقديم المنتجات السودانية وفتح أسواق جديدة.

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