أرامكو السعودية تبقي سعر الخام العربي الخفيف لآسيا دون تغيير في فبراير

الرياض 04-01-2018م (رويترز) - قالت شركة أرامكو السعودية يوم الخميس إنها أبقت سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في فبراير دون تغيير عند علاوة 1.65 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي، بينما خفضت أسعار الخامين المتوسط والثقيل.

وتتماشى أسعار البيع الرسمية مع توقعات السوق في مسح أجرته رويترز.

كما أبقت الشركة على سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا لشهر فبراير دون تغيير عن الشهر السابق عند خصم 1.20 دولار للبرميل عن خام برنت.

وجرى تحديد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة بعلاوة 0.90 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت لشهر فبراير، بانخفاض 0.10 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

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