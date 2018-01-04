طيران الإمارات الأكثر أمنا في 2017

هانوفر 4 -1-2018م (وام) - احتل "طيران الامارات" المرتبة الاولى كأكثر شركات الطيران أمنا في العالم العام الماضي كما احتلت "طيران الاتحاد" مرتبة متقدمة ضمن دراسة المانية متخصصة.

وذكرت وكالة الانباء الالمانية ان الدراسة اجراها مكتب أبحاث حوادث الطيران في هامبورج /مركز تقييم بيانات حوادث تحطم الطائرات/، لصالح مجلة النقل الجوي /ايرو انترناشيونال/ الألمانية ، ونُشِرَتْ هذه النتائج بشكل مسبق اليوم .

وجاءت في المركز الثاني شركة /اير شاتل/ النرويجية ثم البريطانية /فيرجن اتلانتيك ايروايز /، لتأتي شركتان أوروبيتان في المراكز العليا في القائمة، وتلا هذه المراكز الثلاثة الأولى كل من /كيه إل إم/ الهولندية ثم /إيزي جت/ البريطانية ثم /فين اير/ الفنلندية.

واحتلت كل من /طيران الاتحاد/ الإماراتية و/سبيريت ايرلاينز/ الأمريكية و/جتستار/ الاسترالية و/اير ارابيا/ الإماراتية، المراكز اللاحقة.

وجاءت شركة /يورووينجز/ الألمانية في المركز الـ16، و احتلت لوفتهانزا، أكبر شركة طيران ألمانية، المركز الـ22 و /كوندور/ في المركز الـ.53 واستند المصنفون لقائمة الشركات الأكثر أمنا، هذا المرة، على تحليل 60 شركة كبرى بدلا من تحليل أكبر مئة شركة طيران.

ويقيس باحثو المركز درجة أمان الشركات بحساب أداء حركة النقل نسبة إلى عدد الحوادث وإجمالي الخسائر خلال الأعوام الثلاثين الماضية.