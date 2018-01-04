أدنوك الإماراتية تحدد علاوة خام مربان عند أعلى مستوى في نحو عامين

سنغافورة 04-01-2018م (رويترز) - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الخميس إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان في ديسمبر عند 64.85 دولار للبرميل.

وبهذا تبلغ علاوة سعر البيع الرسمي لخام مربان 3.25 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خام دبي، وهي الأعلى منذ فبراير 2016 بحسب بيانات تجارية.

وزادت علاوة سعر البيع الرسمي لخامي مربان وداس فوق خام دبي 42 سنتا في ديسمبر، بما يتماشى مع تداولات التسليم الفوري للخام الشهر الماضي.

وانخفضت علاوة سعر البيع الرسمي لخام زاكوم العلوي في ديسمبر ثلاثة سنتات إلى 90 سنتا فوق خام دبي، بعد أن ارتفعت العلاوة في نوفمبر لأعلى مستوى منذ فبراير 2014.

وفيما يلي جدول بأحدث أسعار البيع الرسمية بالدولار.

ديسمبر نوفمبر التغير

مربان 64.85 63.65 1.20

داس 64.50 63.30 1.20

زاكوم العلوي 62.50 61.75 0.75

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