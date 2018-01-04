نائب رئيس الجمهورية يصل ود مدني

مدني 4-1-2018م (سونا) - وصل ولاية الجزيرة عصر اليوم الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية يرافقه الأستاذ محمد أبو زيد وزير السياحة والآثار والحياة البريه وعدد من أعضاء اللجنه القومية العليا لجمع السلاح حيث كان في استقباله د. محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة وأعضاء حكومة الولاية.

ويشتمل برنامج زيارة نائب رئيس الجمهورية والتي تستمر لثلاثة أيام علي افتتاح معرض التراث المقام ضمن برنامج مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق الثالث وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والشؤون الاجتماعية والوقوف على سير حليج الأقطان بمنطقة مارنجان .

