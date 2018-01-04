والي جنوب كردفان يثمن قرار رئيس الجمهورية بتمديد وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر

القوز 4-1-2018م (سونا) - ثمن والي ولاية جنوب كردفان اللواء أمن الدكتور عيسي آدم أبكر قرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتمديد وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر أخرى بالمنطقتين حتى نهاية مارس القادم .

وقال لدي مخاطبته اليوم حشدا جماهيريا بمنطقة طيبة بمحلية القوز بمناسبة احتفال الولاية الرسمي بالذكرى (62) لاستقلال السودان إن التمديد فرصة للحكومة والحركة الشعبية شمال لبناء مزيد من الثقة ومراجعة المواقف واستمرار تواصل المواطنين وأبواب العودة الطوعية ومساحة للوصول لعدم جدوى الحرب والمضي قدما لتوقيع الاتفاق النهائي وتحقيق السلام المستدام .

وأضاف الوالي "تاني ما دايرين حرب سنركز جهودنا في اتجاه سلام المنطقتين"، لافتا إلي أن وقف إطلاق النار في الفترة الماضية ساهم في السلام الاجتماعي وتواصل وتلاقي الموطنين وزيادة وتوسعة المساحة والرقعة الزراعية والرعوية بالولاية .

واستعرض الوالي جهود الحكومة في مشروعات التنمية بمحلية القوز البالغة (73) مليار جنيه في مجالات المياه ، الكهرباء ، الصحة ، التعليم والرعاية الاجتماعية .

وأعلن عن تبرعه بمبلغ (500) ألف جنيه لمدرسة طيبة الثانوية للبنات التي وضع حجر أساسها على شرف الاحتفال .

كما أعلن عن افتتاح (105) فصل وتنفيذ شبكة مياه الدبيبات وكبري خور الخير خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن القوز موعودة بمشروعات خدمية وتنموية كبيرة ضمن خطة العام 2018م .

وفي السياق أشار معتمد محلية القوز المكي إسماعيل قادم إلى إن احتفال الولاية بالاستقلال هذا العام شرف للمحلية للمضي في طريق التنمية .مشيرا إلي أن الجهد الشعبي شارك في مشروعات العام 2017 بمبلغ إثنين مليار وخمسمائة وخمسون مليونا كاشفا عن تشييد تسعين مدرسة أساس وإثني عشرة مدرسة ثانوية العام الماضي معلنا أن العام 2018 هو عام التعليم بالمحلية والذي سيبدأ بإفتتاح عدد من مدارس الأساس والثانوي خلال الأيام المقبلة .

هذا ووضع الوالي حجر الأساس لمدرسة طيبة الثانوية بنات ووقف علي تأهيل وصيانة مدرسة طيبة الأساسية المختلطة الذي تم تشييدها بالجهد الشعبي لمواطني المنطقة.

