مجلس وزراء النيل الأبيض يعقد اجتماعا استثنائيا بكنانة ويشيد بالتطور التقني للشركة

كوستي 4 - 1 - 2018م (سونا) - عقد مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأبيض برئاسة الدكتور عبدالحميد موسي كاشا والي الولاية جلسة استثنائية بمقر شركة سكر كنانة صباح اليوم ، وقال الوالي إن كنانة تعتبر مفخرة للصناعة الوطنية وأعرب أن ارتياح المجلس لما شهده الوزراء من تطور كبير في المجال التقني الذي تشهده الشركة في شتي المناحي.

واوضح الاستاذ حامد عمر حامد وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية ان المجلس استمع لتقرير عن أداء الشركة قدمه المهندس يحيى محمد يوسف نائب العضو المنتدب بالشركة والذي استعرض من خلاله سير العمل بالشركة وجهودها لزيادة الإنتاج ، وقال يحي ان كنانة صرح اقتصادي كبير ظل يدعم الاقتصاد الوطني واقتصاد الولاية بصفه خاصة معربا عن شكر الشركة وامتنانها بهذه الزيارة التاريخية لمجلس الوزراء .

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقريرا حول البرنامج التنموي الشامل قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية رحمة موسى والتي أشارت الى ان البرنامج ممول بواسطة وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية بحوالي عشرين مليون جنيه وتم تنفيذ بعض البرامج والمشروعات التنموية بنسبة 70% في المحليات التي يستهدفها المشروع والتي تشمل محليات الجبلين، السلام، قلي وتندلتي.

هذا وأصدر المجلس وثيقة إشادة بالتطور الإداري الذي انتظم مشروع كنانة كما وقف علي سير العمل بالمصنع وقام بزيارة لبرج مراقبة عمليات الحصاد وقسم التعبئة ومصنع كنانة للعلف والايثانول إضافة لورشة تجميع المعدات وتفقد معرض المنتجات والآليات الزراعية.

