النائب الأول يلتقي اللجنة الوزارية لمعالجة الديون ومتابعة الاتفاقيات والعلاقات مع الصين

الخرطوم 4-1-2018م (سونا) - إلتقى النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح بمكتبه بمجلس الوزراء اليوم باللجنة الوزارية لمعالجة الديون ومتابعة الاتفاقيات والعلاقات مع الصين برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. محمد عثمان سليمان الركابي وذلك بحضور وزراء الخارجية، النفط والغاز، النقل والطرق والجسور، ووزير الدولة بالاستثمار أسامة فيصل ومحافظ بنك السودان المركزي.

واطمأن اللقاء على سير التحضيرات لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي ستعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 7-13 من يناير الجاري.

وتطرق اللقاء إلى الاتفاقيات التي وقع عليها الجانبان إبان زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني للسودان مؤخرًا.



