سمو الأمير منصور بن نايف :السودان يتمتع بموارد طبيعية هائلة جاذبة للاستثمار

الخرطوم 4-1-2018م (سونا) - اكد سمو الامير منصور بن نايف بن عبدالعزيز رغبته فى الاستثمار بالسودان و اعطائه الاولوية بفضل ما يتمتع به من موارد طبيعية هائلة وخاصة توفر الاراضي الصالحة للزراعة .

وقال فى تصريح لـ(سونا) خلال زيارته الحالية للبلاد التي شهد فيها تدشين شركة ريمت للصرافة والتحويلات المالية بالخرطوم كشراكة سودانية سعودية طبيعية باعتباره بلده الثاني ولم يشعر بأنه غريب، مشيدا بالاستقبال والحفاوة التى وجدها من الحكومة والشعب قائلا "إن تشريف مساعد رئيس الجمهورية اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي وعدد من الوزراء لتدشين الشركة يمثل شرفا كبيرا لنا ودفعة قوية لمزيد من العمل والانتاج المشترك ."

وهنأ الامير برفع الحظر الاقتصادي عن السودان وقال إنه يمثل خطوة مهمة نحو انفتاح السودان علي العالم وهو توفيق من المولى تعالى، لافتا الى أن بلاده تقدر التعامل مع السودان وهنالك تعاون قديم ومستمر معربا عن امله في أن تجد الاستثمارات السعودية بالسودان تسهيلا ونموا .

واضاف الامير أن شركة ريميت ستقدم بالسودان خدمة أكبر بكل سهولة ويسر داخل وخارج السودان مع استخدم افضل تكنلوجيا فى خدمة الصرافات وتقديمها للعميل وجذب تحويلات المغتربين عبر النظام المصرفي وذلك بفضل اختيار رئيس مجلس ادرتها السوداني مجدى حسن الذي سيقدم الكثير من الخدمة لأهله.

وابدى الامير اعجابه بالمعمار والمناظر النيلية الخلابة بالخرطوم والعادات السودانية والتقاليد الاصيلة .









