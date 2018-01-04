جلسة سماع حول الصحة النفسية بالبرلمان

الخرطوم 4 -1-2018م (سونا) - عقدت لجنة الصحة والبيئة والسكان بالمجلس الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية جلسة سماع اليوم حول مشروع قانون الصحة النفسية لسنة 2017م بحضور وكيل وزارة الصحة عصام محمد استمعت خلالها لآراء خبراء ومختصين في مجال الطب النفسي إضافة لمنظمة الصحة العالمية وملاحظاتهم حول القانون .

وأكدت رئيسة اللجنة الاستاذة امتثال الريح أن القانون يهدف لتعزيز الصحة النفسية وحق المرضى النفسيين في العلاج والنهوض بخدمات الرعاية وتقليل معدلات الإصابة بالمرض خاصة الإدمان والإكتئاب ومحاربة الافكار الخاطئة موضحة أن القانون يكفل للمرضى توفير العلاج والرعاية الصحية .

من جانبها أكدت ممثلة الصحة العالمية نعمة حسن أن السودان من أكثر الدول إلتزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحة النفسية والتي صادق عليها، مؤكدة أن القانون يدعم ويعزز استراتيجية السودان للعام 2016-2017م في مجال الصحة النفسية .

وأكد المشاركون أهمية القانون خاصة شريحة الشباب الذين هم أكثر عرضة للمرض، مشيرين الى انه يركز على حمايتهم وحماية بيئتهم ويعمل على تعزيز السياسات الخاصة بالصحة النفسية، داعين للتركيز عليها من خلال منظور مجتمعي وضرورة التدخل المبكر لعلاج المرض وتقليل التكلفة .

وحذر خبراء في مجال الطب النفسي من العقبات التي ستواجه تنفيذ القانون وأهمية تذليلها خاصة في مجال توفير الاختصاصيين النفسيين والحد من هجرتهم، مطالبين البرلمان بوضع الحلول للحد من ظاهرة هجرة هذا النوع من التخصص وأهمية توفير الأدوية والخدمات الصحية اللازمة.

