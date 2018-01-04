الهيئة التشريعية القومية تتداول حول اعلان الطوارئ الاثنين المقبل

الخرطوم 4-1-2018 (سونا) - أكدت هيئة قيادة المجلس الوطني فى جلستها اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس الهيئة عقد اجتماع الهيئة التشريعية القومية يوم الاثنين المقبل للتداول فى تقرير اللجنة الطارئة حول المراسيم الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بولايتي شمال كردفان وكسلا وأوامر الطوارئ الملحقة بهما، كما يعقد المجلس يوم الاثنين جلسة للتداول فى تقرير الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون الرقابة على التأمين لسنة 2016 فى مرحلة العرض الثالث والعرض الأخير.

وستشهد جلسة المجلس الوطني يوم الثلاثاء إجابة وزير التربية والتعليم على سؤال حول رسوم التقديم لامتحانات الشهادة السودانية إلى جانب تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون مجلس القضاء العالي لسنة 2017 فى مرحلة العرض الثالث والعرض الأخير وتقرير لجنة الأمن والدفاع الوطني حول مشروع قانون بالتصديق على إتفاقية إنشاء قوة طوارئ شرق أفريقيا لسنة 2016 وتقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن إجابة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي على السؤالين حول مشروع مياه بورتسودان وتمويل مشروعات تنمية الشريط الحدودي بالقضارف مع الجارة إثيوبيا.

كما يستمع المجلس يوم الأربعاء المقبل الى إجابة وزير الاستثمار حول الأراضي الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار وإجابة وزير مجلس الوزراء حول بيع منازل حكومة السودان بلندن وإجابة وزير الخارجية حول خروج بعض ملفات السياسة الخارجية الى خارج الوزارة ويتداول المجلس حول تقرير لجنة الصحة والبيئة والسكان والشؤون الإنسانية حول مشروع قانون الصحة النفسية لسنة 2017 فى مرحلة العرض الثالث والاخير.



