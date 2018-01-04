خبير اقتصادي يقترح إقامة بنك مركزي عالمي يصدر عملة قياس عالمية لا جنسية لها

الخرطوم 4-1-2018م (سونا) - اقترح د. محمد الناير الخبير الاقتصادي والأستاذ المشارك بجامعة المغتربين إقامة بنك مركزي عالمي يصدر عملة عالمية جديدة يقاس عليها اسعار الذهب والنفط بديلا للدولار وتكون مقبولة لكل الدول لأنها لا تنتمي لأي دولة لتصبح عملة قياس تسهل التجارة الالكترونية العالمية .

وقال الناير فى ندوة الاقتصاد المعرفي الطريق لبناء السودان التي نظمتها جامعة المغتربين بالتعاون مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ومجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج والداخل قال إن العملة الالكترونية البيتين (bitcoin) مقبولة من دول وغير مقبولة من دول اخرى ومن المتوقع ان تنشأ ما يعرف بحرب العملات ،وسيلجأ العالم الي إنشاء عملة جديدة لا جنسية لها لتصبح عملة قياس ،مبينا أن هنالك خمس عملات مقبولة عالميا (الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني واخيرا الأيوان الصيني)

وذكر الناير ان مشكلة السودان فى الانتاجية ويجب التركيز على التوسع الرأسي لمضاعفتها اذ يتميز السودان بان كل منتجاته عضوية طبيعية لها ميزة نسبية كبيرة وقدرة على التنافس لذلك الاقتصاد المعرفي يكسبها الميزة التنافسية بخفض تكلفة الإنتاج ويجعل المنتجات السودانية منافسة داخلياً وخارجياً ،مشيراً الى تقارب النموذج الماليزي والسوداني .

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات تنظيمية ووضع الاعتبار بأن رأسمال الاقتصاد المعرفي هو العقل البشري الذي ينتج التكنولوجيا ولا يعتمد على استخدامها فقط، مؤكدا ان العقل البشري السوداني قادر على انتاج اكبر للتكنولوجيا لتباع بالمليارات ،مؤكدا حاجة الكوادر البشرية لمنظومة داعمة من الدولة وتهيئة المناخ للتعليم ورعاية الابتكار ودعم البحث العلمي .

وأوضح الناير أن الانتقال بالاقتصاد المعرفي يقفز بعائدات صادرات السودان ويحقق عائدات كبيرة للبلاد ،فالدول التى نهضت تعتمد على رأس المال البشري كما أن مشروع الحكومة الالكترونية يعتبر الوسائل الاساسية للاقتصاد المعرفي لاعتمادها على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وذكر أن البحوث التطبيقية يجب ان تطبق على الواقع .

