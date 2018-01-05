واشنطن تفرض عقوبات على خمس شركات إيرانية تتهمها بالمشاركة في صناعة الصواريخ البالستية



واشنطن 5 - 1 - 2018 (أ ف ب): أعلنت الإدارة الأمريكية الخميس فرض عقوبات مالية على خمس شركات إيرانية بعد اتهامها بالمشاركة في برنامج صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين ان خمس شركات صناعية، هي فروع لمجموعة الشهيد باقري الصناعية التي سبق وان وضعت على اللائحة السوداء الأمريكية، قد وضعت ايضا على هذه اللائحة، الامر الذي يجمد كل اصولها في الولايات المتحدة، ويمنع أي تعامل تجاري معها، كما يمنع دخولها الى النظام المالي الأمريكي.

والشركات هي شركة الشهيد خرازي الصناعية، وشركة الشهيد سانيخاني الصناعية، وشركة الشهيد مقدم الصناعية، ومركز الشهيد الاسلامي للبحوث، وشركة الشهيد شوستاري الصناعية.

وهذه الشركات متهمة بتطوير وصنع معدات للصواريخ البالستية الايرانية تتضمن انظمة دفع وتوجيه وغيرها من المعدات الخاصة بالدعم على الارض.

وقال وزير الخزانة الأمريكية في بيانه “إن هذه العقوبات تستهدف كيانات اساسية متورطة في برامج الصواريخ البالستية التي تعطيها ايران اولوية على حساب البحبوحة الاقتصادية للشعب”.

وتابع البيان “ان الولايات المتحدة ستواصل مواجهة النوايا الخبيثة للنظام الايراني عبر اضافة عقوبات تستهدف الخروقات لحقوق الانسان”.

ويشير منوتشين بذلك الى التظاهرات الاحتجاجية الاخيرة التي جرت في إيران واوقعت أكثر من عشرين قتيلا.

وكان مسؤول في الادارة الأمريكية اعلن الاربعاء ان واشنطن عازمة على “استخدام كل مصادر المعلومات التي تملكها لجمع معلومات ملموسة عن الذين يقفون خلف القمع، ويمسون حقوق الانسان، ويستخدمون العنف ضد المتظاهرين، لتسليم هذه المعلومات إلى آليتنا التي تختار العقوبات”.

ف ع