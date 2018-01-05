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أخبار محلية - اقتصادية

محلل اقتصادى يثمن سعى الدولة لتهيئة بيئة التعليم العالي بالبلاد

التاريخ : 05-01-2018 - 09:16:00 صباحاً

الخرطوم 5-1- (سونا) - ثمن المحلل الاقتصادى د. هيثم محد فتحى سعى الدولة لتهيئة بيئة التعليم العالى
واضاف د. هيثم فى تصريح (لسونا) ان هذه التوجهات للدولة تأتى فى اطار الحد من هجرة العقول والخبرات السودانية الى الخارج والتى انعكست بدورها سلبا على مسيرة التنمية بالبلاد مشيرا الى ان وزارة التعليم العالى قد قطعت شوطا بعيدا فى هذا المشروع والذى من اهم محاوره دعم الاستاذ الجامعى بصورة تمكنه من اداء دوره ورسالته تجاه طلابه ومجتمعه فضلا عن ايجاد حلول لبعض المشاكل المرتبطة بالبيئة الجامعية معربا عن امله فى ان لايقتصر هذا المشروع على تهيئة البيئة الجامعية وتحسين المستوى الاقتصادى للاستاذ الجامعى فقط بل يمتد ليشمل العديد من الضمانات والامتيازات التى يتمتع بها الاستاذ الجامعى خارج حدود الوطن مثل السكن المريح ووسائل النقل وتعليم الابناء علاوة على توفير الاجهزة الحديثة ودعم المعامل وخلق الوظائف الفنية الداعمة من الكوادر المساعدة حتى تتمكن كافة الجامعات السودانية من اداء رسالتها ودورها المحورى فى قيادة المجتمع .
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