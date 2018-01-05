اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بالنيل الازرق تنظم ورشة لمناقشة موازنة الولاية للعام 2018



الدمازين في 5- 1- 2018( سونا)- نظمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية النيل الازرق ورشة لمناقشة موازنة العام 2018 برئاسة الأستاذ جلال عبدالله رئيس اللجنة ومدراء الادارات بوزارة المالية والمراجع القومي والخبراء الاقتصاديين حيث ناقشت الورشة الرسوم المفروضة على الخدمات بالوزارات والمحليات .

وتأتي موازنة العام المالي 2018 بالعديد من البشريات والمتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية والاقتصادية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية لبرنامج الاصلاح الشامل للدولة والتي تمثل الاساس والمرتكز لحكومة الوفاق الوطني وموازنة العام الثاني للخطة الاستراتيجية الثالثة 2017. 2018. والعام قبل الاخير للبرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي 2015. 2019. والذي جاء تحت شعار زيادة الصادرات وايجاد البدائل للواردات.. الأعضاء المتحدثون نادو بضرورة التزام المحليات بنسبة 40% لتنمية وقيام المحجر البيطري .

يشار الى ان موازنة العام 2018. تستهدف استدامة الوفاء بالإلتزامات الحتمية والضرورية كأولوية قصوى وتحسين مستوى الخدمات الأساسبة خاصة في مجال التعليم والصحة واستكمال المشروعات التنموية في مجالات الطرق والكهرباء والمياه .

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