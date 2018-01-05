المجلس التشريعي بالنيل الازرق يجيز موازنة الولاية للعام 2018



الدمازين في 5/ 1/ 2018( سونا) - اجاز المجلس التشريعي بالولاية برئاسة الاستاذ سراج حمد عطا المنان .وبحضور وزير المالية والاقتصاد والتنمية البشرية العميد شرطة د. ادم محمدالامين ومدير عام الوزارة د. عبدالرحيم محمد الحاج وادارات الوزارة المتخصصة اجاز المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية حول الموازنة الذي قدمه رئيس اللجنة جلال عبدالله بابكر واستعرض مجهودات اللجنة ومناقشتها للموازنة واوضح بان اجمالي الموارد بلغ 1686317000 وتمثل الايرادات الذاتية مبلغ 336192000 بنسبة 94' 19% والتحويلات الاتحادية مبلغ 1125000000 بنسبة 71' 66% ومنح المنظمات للهيئات المنتجة مبلغ 225125000 بنسبة 35' 13% واضاف ان الايرادات الذاتية تشمل الوزارات والمحليات وبلغت جملتها 336192000 وذلك بعد التعديلات التي طرات عليها باضافة مبلغ 6000000 الي منح منظمات وزارة الزراعة واكد جلال ان جملة ايرادات الوزارات بعد التعديل بلغت 272017500 اما جملة الايرادات الذاتية للمحليات مبلغ وقدره 64174500 ج .

اللجنة الاقتصادية اوصت الجهازين التنفيذي والتشريعي بتضافر الجهود في الحصول علي نصيب الولاية من التحويلات الاتحادية حيث ان الموازنة تعتمد عليها بنسبة 71' 66% ودعت اللجنة بضرورة تفعيل الوحدات الايرادية لرفع معدلات تحصيل الايرادات الذاتية وعلي الوحدات الايرادية الالتزام بعدم التحصيل خارج منظومة التحصيل الالكتروني والالتزام بالرسم المجاز بالموازنة وتاسيس وتوطين مسجل اسماء العمل بالولاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والعمل علي استنباط مواعين ايرادية حقيقية كتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة والسياحة. وتفعيل تجارة الحدود مع دول الجوار وضرورة متابعة الشركات العاملة في الطرق بالولاية والزام الشركات العاملة بالولاية بالمسئولية الاجتماعية.

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