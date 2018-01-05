مجلس وزراء حكومة النيل الابيض يعقد اجتماعا استثناء بكنانة ويشيد بالتطور التقني للشركة



كوستي في 5 - 1 - 2018م ( سونا ) - عقد مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأبيض برئاسة الدكتور عبدالحميد موسي كاشا والي الولاية جلسة إستثنائية بمقر شركة سكر كنانة امس وقال والي النيل الأبيض أن كنانة تعتبر مفخرة للصناعة الوطنية وأعرب أعن ارتياح المجلس لما شهده الوزراء من تطور كبير في المجال التقني الذي تشهده الشركة في شتي المناحي .

واوضح الاستاذ حامد عمر حامد وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية ان المجلس استمع لتقرير عن أداء الشركة قدمه المهندس يحي محمد يوسف نائب العضو المنتدب بالشركة والذي استعرض من خلاله سير العمل بالشركة وجهودها لزيادة الإنتاج وقال يحي ان كنانة صرح اقتصادي كبير ظل يدعم الاقتصاد الوطني وإقتصاد الولاية بصفه خاصة معربا عن شكر الشركة وامتنانها لهذه الزيارة التاريخية لمجلس الوزراء كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير حول البرنامج التتموي الشامل قدمته وزيرة الشئون الاجتماعية رحمة موسي والتي أشارت الي ان البرنامج ممول بواسطة وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية بحوالي عشرين مليون جنيه وتم تنفيذ بعض البرامج والمشروعات التنموية بنسبة 70% في المحليات التي يستهدفها المشروع والتي تشمل محليات الجبلين السلام قلي تندلتي .

وأصدر المجلس وثيقة إشادة بالتطور الإداري الذي انتظم مشروع كنانة كما وقف علي سير العمل بالمصنع وقام بزيارة لبرج مراقبة عمليات الحصاد وقسم التعبئة ومصنع كنانة للعلف والايثانول إضافة لورشة تجميع المعدات وتفقد معرض المنتجات والآليات الزراعية.

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