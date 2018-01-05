متحدث الرئاسة التركية: نرغب في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي

انقرة 5-1-2018م (ترك برس)- قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إنّ بلاده ما زالت تسعى لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأنها ترغب في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد.

وجاءت تصريحات كالين هذه في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، قبيل الزيارة المرتقبة التي سيجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء نظيره إيمانويل ماكرون.

وأوضح كالين أنّ محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تعرضت للعديد من الأزمات خلال السنوات الستة الماضية، وأنّ تركيا الأن تريد فتح صفحة جديدة وفصولاً جديدة لمناقشتها وتحقيق العضوية التامة في أسرع وقت.

وعن المحادثات التي سيجريها أردوغان في فرنسا، قال كالين إنّ أردوغان ونظيره الفرنسي سيبحثان سبل إزالة كافة المعوقات التي تشوب العلاقات القائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.



كما أشار كالين إلى أنّ زعيمي البلدين سيبحثان آخر المستجدات الحاصلة على الساحة السورية، ويتناولان سبل إنهاء تلك الأزمة المستمرة منذ قرابة 7 أعوام.

وفي هذا السياق قال متحدث الرئاسة التركية: "في الوقت الذي يستمر فيه محاولات تحقيق الحل السياسي، نسعى إلى تحقيق التقارب بين مساري أستانا وجنيف وضمهما تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة، وخلال زيارة الرئيس أردوغان سنبحث مع الجانب الفرنسي هذا الأمر".











