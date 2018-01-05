وزارة الشباب والرياضة بالنيل الازرق تحتفل بذكري الاستقلال وتكرم الرعيل الأول من منسوبيها



الدمازين 5-1-2018م ( سونا)- برعاية الأستاذ صديق عثمان وزير الشباب والرياضة وإشراف الأستاذ. انور عبدالرحمن المدير العام للوزارة و تحت شعار ( فلتدم انت أيها الوطن ) نظمت الوزارة امس بمقرها احتفالا للعاملين بمناسبة الذكري ال 62 للاستقلال المجيد بمشاركة فرقة التوجيه المعنوي بالفرقة الرابعة مشاه وتخلل الاحتفال تقديم العديد من الاعمال الوطنية بالإضافة لكورال مركز شباب الرصيرص صاحب الاحتفال معرض للكتاب .

و لدي مخاطبته الاحتفال اشاد وزير الشباب والرياضة بمبادرة العاملين بالوزارة لتظيم هذه الاحتفالية الكبيرة وقدم التهنئة للشعب السوداني عامة والولاية خاصة ووجه بإقامة احتفال كل ثلاثة أشهر بغرض تجديد الروح المعنوية والارتقاء بالوزارة الي الامام كما وثمن ابداعات الشباب العاملين بالوزارة. علي ما بذلوه من جهد لاخراج اليوم الوطني بالشكل المميز ووعد العاملين بمشروعات عديد ممثلة في صندوق دعم الشباب والرياضة والجمعيات بهدف إيجاد التمويل للشباب والنهوض بالعمل الشبابي كما اكد انه بعد اليوم لا مجال للجلوس في الشوارع لضياع الوقت وحيا الوزير مجاهدات الرعيل الأول من جيل الاستقلال وطالب الجميع للعمل بروح الفريق الواحد .

من جانب اخرقال الاستاذ انور عبدالرحمن مدير عام الوزارة أن الاستقلال أعطي جموع الشعب السوداني الحرية والتي إنطلق منها نحو التقدم والازدهار والنهوض بالمؤسسات ودعا للمحافظة علي تراب الوطن واشار الي عظمة إحتفالية عيد الاستقلال وكشف انور عن جملة من البشريات خلال العام 2018 والولاية تترقب إحلال السلام وأن تكريم الشباب للرعيل الأول تكريم مستحق وصادف أهله عرفانا بما قدموا للشباب بالولاية .

ف ع

