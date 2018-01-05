نائب رئيس الجمهورية يفتتح المعارض التراثية بالجزيرة



مدني 5-1-2018م (سونا)- إفتتح الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية يرافقه د. محمد طاهر ايلا والي الجزيرة وعدد من المسؤولين مساء امس المعارض التراثية المقامة ضمن فعاليات مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق في نسخته الثالثة وتفقد نائب الرئيس المكونات المختلفة للمعارض ووقف على القيم والموروثات التي جسدها تراث أهل الجزيرة والسودان وعبرت عن عمق التنوع الثقافي الذي يميز البيئات المحلية وما تذخر به هذه الارض من آثار وتاريخ وحضارات.. وامتدح والي الجزيرة خلال مخاطبته الإحتفال الذي أقيم على شرف المناسبه دعم نائب الرئيس للولاية واشرافه على زراعة القمح والانتاج بالجزيرة في المحاصيل المختلفة والدفع بالعمل لمراحل متقدمة من خلال الدعم وحفز الانتاج .

واشار إلى أن جهود لجنة دعم السلاح بالولاية والتي ستجتمع بنائب الرئيس قد تكللت بالنجاح بعد ان جابت أنحاء الولاية مبشرة بالسلام وجمع السلاح وتوقع ايلا أن يشهد العام 2018 إنتاج أكثر من مليون قنطار من القطن معلنا عن بدء التصدير من ود مدني إلى جميع أنحاء العالم وقال إن مشروع الجزيرة بدا يستعيد صحته في إنتاج المحاصيل المختلفة بالاضافة لما يتم من جهد في الثروة الحيوانية لافتا إلى أن الولاية خطت خطوات واسعة في السياحة التعليمية والعلاجية والبنيات التحتية والطاقات الايوائية كاشفا عن اتجاه الولاية لانشاء محافظ مع البنوك لتمويل هذا النشاط .

وأكد ان زيارة حسبو للجزيرة تعتبر دفعة قوية من أجل تحقيق مطالب وآمال وطموحات أهل الولاية عبر المشاريع الاستثمارية والصناعية معلنا إستمرار إنفاذ مشروعات التنمية عبر الجهد الاتحادي والولائي والمجتمعي .

من جهته قال د. محمد أبوزيد مصطفى وزير السياحة والاثار والحياة البرية إن سوق الصناعات التقليدية التي تشهدها ولاية الجزيرة تعتبر واحدة من منتجات السياحة داعيا لادراك كيفية التعامل مع المنتجات السياحية للإسهام في تحريك القطاعات الاقتصاد كافة وتنمية المجتمعات المحلية والحد من الفقر مضيفا أن فهم السياحة وزيادة الانفاق عليها يعطي عائدا مضاعفا واعتبر أبوزيد ما أنجزته حكومة الجزيرة من مشروعات تنموية تمثل البنيات الاساسية للسياحة وقطع بأهلية الجزيرة بان تكون قبلة لسياح العالم وأعلن دعم وزارة السياحة لكل مشروعات حكومة الامل والتحدي بالجزيرة ...

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