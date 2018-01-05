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أخبار محلية - سياسية

تصحيح من وزارة الداخلية بخصوص هروب متهمين فى بلاغ العسيلات

التاريخ : 05-01-2018 - 12:03:00 مساءً

الخرطوم 5-1-2018م (سونا)- اصدر المكتب الصحفي للشرطة تصحيحا لما ورد فى افادة وزير الدولة بالداخلية حول هروب متهمين في بلاغ العسيلات الي خارج البلاد كما ورد فى بعض الصحف وجاء فى تعميم المكتب الصحفى للشرطة .
ورد في بعض الصحف يوم امس ان وزير الدولة بالداخلية افاد بهروب متهمين في بلاغ العسيلات الي خارج البلاد - يؤكد المكتب الصحفي للشرطة ان كل المتهمين الاساسيين الذين تم القبض عليهم في داخل السودان في بلاغ العسيلات موجدين في حراسات الشرطة وجاري التحري معهم تحت اشراف النيابة .
يؤكد المكتب الصحفي للشرطة بان افادة وزير الدولة بالداخلية تتعلق بمتهمين اخرين اشار التحري علي انهم شركاء في التشكيل العصابي لتهريب الذهب وهم اصلا متواجدين خارج السودان وجاري القبض عليهم بواسطة الشرطة الدولية (الانتربول) .
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