حصر شامل للمنازل المؤجرة والعقارات التجارية بشمال كردفان



الابيض 5-1-2018 (سونا ) - اكملت الإدارة العامة لديوان الضرائب بولاية شمال كردفان كافة الترتيبات لتنفيذ مشروع الحصر العقاري الشامل الذي يستهدف كافة المنازل المؤجرة والعقارات التجارية .

وأشار الاستاذ يحي مهدي بابكر المدير العام لضرائب الولاية في تصريح (لسونا ) الي أن الحصر يهدف الي إدخال المنازل والعقارات المؤجرة في المظلة الضريبة والتوسع أفقيا وراسيا لتحقيق العدالة الضريبية مبينا أن مساهمة ضريبة دخل ايجار العقارات ضعيفة مقارنه بحجم الإيجارات وقال انه تم تحليل كافة الأنشطة الخاضعة للضرائب مع تحديد مساهمة أي وعاء ضريبي مقارنه بحجم النشاط لافتا الي التركيز علي ثلاثة محاور وهي الأداء الفني والقانوني والإداري وأعلن أن الفترة القادمة ستشهد عدد من الخطط الداعمة لعمل الديوان بالولاية .

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