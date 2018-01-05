رئاسة الجمهورية : تعلن الإلتزام بتوفير الأجهزة والمعدات الكوادر الطبية المتخصصة للمؤسسات الصحية بمدني

مدني 5-1-2018م (سونا) - قطع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن أن ماشهدته ولاية الجزيرة من تحديث وتأهيل للبنية التحتية يتطلب إستمرار دعمها ومساندتها من قبل رئاسة الجمهورية



واكد نائب الرئيس لدي إفتتاحه جملة من المشاريع التنموية والخدمية في مجالات الطرق والتعليم والصحة بمحلية مدني الكبري إلتزام رئاسة الجمهورية بتوفير الاجهزة والمعدات والكوادر المتخصصة لتصبح مدينة ودمدني مرجعية لتوطين العلاج بالداخل بعد تحسن البنية التحتية من طرق وكباري



وجدد إشادته بجهود حكومة الأمل والتحدي بقيادة الدكتور محمد طاهر ايلا و تلبيتها لطموحات وتطلعات أهل الجزيرة



وكان نائب رئيس الجمهورية قد إفتتح طريق اركويت ومستشفي الإصابات بكلفة 2.7 مليون جنيه ومدرسة ودمدني للموهبة والتميز أساس بعد تأهيلها بكلفة 2.01 مليون جينه عبر شركة تربل. ام الهندسية وتمويل ولائي .



وقطع الدكتور محمد طاهر ايلا والي الجزيرة بإستمرار تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات خلال المرحلة المقبلة في كافة المحاور والقطاعات في جميع المحليات وأعلن ان العام 2018م للصناعة ورفع الإنتاج والانتاجية عبر الاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية خاصة محصول القطن الذي حقق انتاجية غير مسبوقة في هذا الموسم تسهم في إعادة دوران ماكينات مصانع الغزل والنسيج وتستوعب إعداد مقدرة من العمالة خلق فرص توظيف جديد

