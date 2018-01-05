الابيض تستضيف ملتقى وزارة التعاون الدولى لمديري التخطيط ونقاط الارتكاز

الخرطوم 5-8-2017م(سونا) تنظم وزارة التعاون الدولي فعاليات الملتقى الاول لمديري التخطيط ونقاط الارتكاز تحت شعار (تحو تعزيز دور التخطيط التنموي لتحقيق فعاليات العون الاجنبي) بعد غد بولاية شمال كردفان تحت رعاية الوالي أحمد محمد هارون



و تشرف وزيرة الدولة بالتعاون الدولي الدكتورة سمية اكد فعاليات الملتقى.



وأوضح وكيل الوزارة الطاهر ايدام رئيس الملتقى أن المشاركين في الحدث هم مديرو التخطيط التنموي ونقاط الارتكاز بالولايات باعتبارهم الجهات التي تشرف على العون الخارجي وكذلك الوزارات ذات الصلة والتي شاركت الوزارة في الزيارات الميدانية للولايات السودان المختلفة.



وقال ايدام أنه ستقدم في الملتقى بيانات العون المقدم للسودان (SAID ) ومحاضرات عن الجودة والتميز المؤسسي والمتابعة والتقييم .



يذكر أن الملتقى يختتم أعماله في التاسع من يناير الجاري بعرض النتائج والتوصيات التي توصل إليها المشاركون.